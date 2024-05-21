Промоутер объяснил слова Фьюри о том, что Усику отдали победу из-за войны в Украине

Промоутер Фрэнк Уоррен попытался оправдать слова Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) о том, что Александру Усику (22-0, 14 КО) отдали победу в поединке 18 мая из-за войны в Украине. Представитель Цыганского короля, как называют уроженца Манчестера, объяснил это высказывания подопечного биполярным расстройством.

Об этом Уоррен заявил в интервью порталу talkSport. По словам главы компании Queensberry Promotions, которая ведет дела Фьюри с 2018 года, Тайсон просто говорит то, что думает, а поэтому все его критики должны учитывать фактор его болезни.

"Я очень зол, читая некоторые реакции. Тайсон страдает биполярным расстройством. Если у тебя что-то на уме, ты скажешь это. К сожалению, это один из симптомов. Он говорил мне когда-то, что заканчивает карьеру, а через два месяца заявил о готовности драться. К сожалению, это то, что случается с людьми, страдающими от ужасной болезни. Посмотрите на его поведение после боя, как он обнимался с Усиком", – сказал Уоррен.

Усик одержал победу над Фьюри раздельным решением судей – 115:112, 113:114, 114:113. Тайсон также выразил желание посетить Украину.

Решение рефери Марка Нельсона зафиксировать нокдаун Тайсону вызвало критику со стороны экспертов. В то же время стало известно о малоизвестном правиле, которым воспользовался рефери.

Украинец по итогам боя был отстранен от бокса по медицинским причинам. Он был госпитализирован после поединка. Промоутер Александр Красюк рассказал о деталях травмы челюсти украинца.

Усик будет лишен пояса Международной боксерской федерации (IBF), который уже 1 июня разыграют Филип Хргович (17-0, 14 КО) и Даниель Дюбуа (20-2, 19 КО). В результате украинец перестанет быть абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Это решение привело в бешенство британца Тони Белью.

Как сообщал OBOZ.UA, Тайсон Фьюри рассказал, что его больше всего обрадовало в бою с Александром Усиком. Также было опубликовано новое видео нокдауна британца в бою с украинцем. В Англии заговорили о том, что Цыганский король завершит карьеру после поражения.

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