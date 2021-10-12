Промоутер назвал важное условие для боя Усика и Фьюри

Американский промоутер Фрэнк Уоррен считает, что Александр Усик и Тайсон Фьюри могли бы оспорить звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе уже сейчас. По его мнению, если бы Энтони Джошуа отказался от опции реванша, то действующие чемпионы были бы готовы провести объединение поясов в ближайшее время.

Об этом Уоррен рассказал в комментарии TalkSport. Промоутер понимает, что вряд ли Джошуа отойдет в сторону ради других, но все же питает некоторую надежду.

"Может быть, Энтони все же согласится отказаться от реванша с Усиком. Тогда мы легко устроим бой Александра с Фьюри. Если же это не получится, а Тайсон продолжит боксировать, то ему придется отстаивать свой титул", – поведал Фрэнк.

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Американец уверен, что его подопечный победит Усика и не допустит тех ошибок, которые совершил Джошуа. Как сообщал OBOZREVATEL, сейчас Фьюри готов биться только с Усиком за объединение титулов. Хотя в WBC ему нашли уже претендента в лице еще одного британца – Диллиана Уайта.

Правда, Уайту еще предстоит 30 октября провести поединок против шведа Отто Валлина (22 победы и одно поражение). К тому же Уоррен считает, что у Диллиана в этом бою могут возникнуть серьезные проблемы.

Все же более вероятным видится вариант, когда Фьюри и Усик сойдутся, если смогут разобраться со своими обязательными претендентами.