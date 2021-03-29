Промоутер Ломаченко назвал точное имя следующего соперника украинца и дату боя

Промоутер Василия Ломаченко (14-2, 10 КО) Боб Арум заявил, что следующим соперником украинца станет японец Масайоши Накатани (19-1, 13 КО).

Он отметил, что этот поединок уже подтвержден. По словам главы компании Top Rank, наш соотечественник выйдет на ринг в последнюю неделю июня или 10 июля.

"Либо в последнюю неделю июня, либо 10 июля Ломаченко подерется с Накатани – парнем, который нокаутировал Вердехо. Да, этот бой утвержден. Его дата – последняя неделя июня или 10 июля", – цитирует слова Арума издание fightnews.info.

Напомним, что в последний раз Василий выходил на ринг в октябре 2020 года, когда проиграл Теофимо Лопесу титул абсолютного чемпиона мира в легком весе единогласным решением судей.

Что касается Накатани, то его последний бой состоялся в декабре 2020-го. Тогда японец нокаутировал пуэрториканца Феликса Вердехо, несмотря на то, что сам дважды оказывался в нокдауне.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ломаченко хотел подраться с чемпионом мира по версии WBC Дэвином Хэйни, но так и не смог договориться с американцем. Рассказывая о ситуации с этим поединком, Василий не сумел сдержать эмоции.