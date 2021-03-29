Промоутер Ломаченка назвав точне ім'я наступного суперника українця та дату бою

Михайло Морозов Бокс 16:41, 29.03.2021 Оновлено: 16:58, 29.03.2021

Промоутер Василя Ломаченка (14-2, 10 КО) Боб Арум заявив, що наступним суперником українця стане японець Масайоші Накатані (19-1, 13 КО).

Він зазначив, що цей поєдинок вже підтверджено. За словами глави компанії Top Rank, наш співвітчизник вийде на ринг в останній тиждень червня або 10 липня.

"Або в останній тиждень червня, або 10 липня Ломаченко поб'ється з Накатані – хлопцем, який нокаутував Вердехо. Так, цей бій затверджений. Його дата – останній тиждень червня або 10 липня", – цитує слова Арума видання fightnews.info.

Нагадаємо, що востаннє Василь виходив на ринг у жовтні 2020 року, коли програв Теофімо Лопесу титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі одностайним рішенням суддів.

Що стосується Накатані, то його останній бій відбувся в грудні 2020-го. Тоді японець нокаутував пуерториканця Фелікса Вердехо, незважаючи на те, що сам двічі опинявся в нокдауні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ломаченко хотів побитися з чемпіоном світу за версією WBC Девіном Хейні, але так і не зміг домовитися з американцем. Розповідаючи про ситуацію з цим поєдинком, Василь не зміг стримати емоції.

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