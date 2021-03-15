Промоутер Ломаченко назвал имена трех потенциальных соперников украинца

Промоутер украинца Василия Ломаченко (14-2, 10 КО) Боб Арум заявил, что в следующем поединке его клиент может встретиться с одним из трех соперников.

По словам американца, наш соотечественник мог бы подраться с представителями легкого дивизиона Дэвином Хэйни (25-0, 15 КО) или Райаном Гарсией (21-0, 18 КО). Если Василий захочет опуститься во второй полулегкий вес, то там для него есть Оскар Вальдес (29-0, 23 КО), который в последнем поединке нокаутировал Мигеля Берчельта (37-2, 33 КО) и отобрал у него чемпионский пояс по версии WBC.

"Ломаченко против Хэйни? Это тот бой, над организацией которого мы точно подумаем. Он должен быть очень интересным. У Василия есть несколько хороших потенциальных соперников. К примеру, украинец может подраться с Райаном Гарсией. Или, если Лома все же решит опуститься во второй полулегкий вес, то там его ждет прекрасный оппонент в лице Оскара Вальдеса", – цитирует слова Арума издание BoxingScene.

Как сообщал OBOZREVATEL, отец Дэвина Хэйни заявил, что Ломаченко может получить крупный гонорар, если согласится на бой с его сыном.