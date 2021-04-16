Промоутер Джошуа рассказал, чему удивился, встретившись с Фьюри

Британский промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы Энтони Джошуа (24-1, 22 КО), признался, что был приятно удивлен настроем Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) на бой с его подопечным.

По словам Хирна, он провел короткую встречу с "Цыганским Королем" в Лас-Вегасе, но не знал, чего ожидать от Тайсона. Однако за время беседы Фьюри произвел сильное впечатление на промоутера, информирует Daily Star.

"У нас была 10-минутная встреча и все прошло хорошо. Понимаете, я не являюсь представителем Тайсона Фьюри и понятия не имел, что у него на уме. Но то, что он донес до меня, это то, что бой с Джошуа – единственный, которого он хочет. И я знаю, что Энтони думает аналогично", – сказал Хирн.

Напомним, поединок Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа должен состояться летом нынешнего года. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Как сообщал OBOZREVATEL, Тайсон Фьюри предрек поражение Александру Усику в поединке против Джо Джойса.