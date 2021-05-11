Промоутер Джошуа раскрыл новую дату боя против Фьюри

Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн заявил, что бой его клиента за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе против Тайсона Фьюри состоится 7 или 14 августа. Противостояние пройдет в Саудовской Аравии.

В интервью изданию SkySports, глава компании Matchroom Boxing сообщил, что более удобной датой является вторая, поскольку 7 августа еще будут продолжаться Олимпийские игры в Токио. Он также рассказал, что в организации боя ему помогли люди, которые занимались реваншем Джошуа и Энди Руиса-младшего.

"Бой состоится 7 или 14 августа. Конечно, тот факт, что Олимпийские игры заканчиваются 7 августа, делает 14-е число более удобной датой для поединка. То, что он пройдет в Саудовской Аравии, уже ни для кого не является секретом. Я могу раскрыть эту информацию, как это ранее сделал Боб Арум (промоутер Фьюри – Ред.). Нам помогли те же люди, которые организовывали реванш Джошуа и Энди Руиса-младшего. У нас сложились отличные партнерские отношения в прошлый раз", – рассказал Хирн.

Ранее он заявлял, что противостояние состоится 24 июля.

Как сообщал OBOZREVATEL, британский промоутер признал свою ошибку в ситуации с организацией поединка Джошуа и Фьюри.