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Президент международной федерации, которая гнобила Украину, назвал унижением россиян запрет флага РФ

Александр Чеканов
Бокс
2 минуты
1,5 т.
Президент международной федерации, которая гнобила Украину, назвал унижением россиян запрет флага РФ

Президент Международной федерации бокса (IBA) Умар Кремлев раскритиковал лишение российских спортсменов возможность соревноваться под своими флагом и гимном. Представитель страны-агрессорки, который на юношеском чемпионате Европы запретил символику Украины, назвал унижение подобный шаг в отношении представителей РФ.

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Об этом Кремлев заявил в рамках форума "Россия – Африка", передает сайт пропагандистского телеканала "Матч ТВ". Незаконно избранный президент IBA, которая на сегодня не признана Международным олимпийским комитетом (МОК), потребовал от функционеров не политизировать спорт.

Президент международной федерации, которая гнобила Украину, назвал унижением россиян запрет флага РФ
Президент международной федерации, которая гнобила Украину, назвал унижением россиян запрет флага РФ

"Спортивные чиновники – не хозяева спортсменов, это те люди, которые заботятся об атлетах. Когда ты забираешь у спортсмена флаг, ты его унижаешь, потому что атлет едет на соревнования от своего народа. Гордость он испытывает именно из‑за того, что играет его гимн, поднимается флаг. Давайте относиться к своим обязанностям серьезно. Для меня спорт – это хобби, это не работа, я нахожусь здесь сердцем и душой. Это не метод заработка, это инструмент для объединения людей. Хочется, чтобы наши спортивные функционеры серьезно относились", – сказал Кремлев.

Президент международной федерации, которая гнобила Украину, назвал унижением россиян запрет флага РФ

Ранее в IBA наплевали на решение CAS о запрете на проведение выборов президента и переизбрали Кремлева. В результате ярый фанат диктатора Владимира Путина снял отстранение россиян от боксерских турниров и наложил санкции на Украину.

Умар Кремлев

Как сообщал OBOZREVATEL , чемпионка мира в тройном прыжке в помещениях Иоланда Чен призвала российских спортсменов не отказываться по собственной инициативе от участия в Играх-2024, назвав такой шаг подарком для МОК.

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