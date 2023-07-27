Президент международной федерации, которая гнобила Украину, назвал унижением россиян запрет флага РФ

Президент Международной федерации бокса (IBA) Умар Кремлев раскритиковал лишение российских спортсменов возможность соревноваться под своими флагом и гимном. Представитель страны-агрессорки, который на юношеском чемпионате Европы запретил символику Украины, назвал унижение подобный шаг в отношении представителей РФ.

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Об этом Кремлев заявил в рамках форума "Россия – Африка", передает сайт пропагандистского телеканала "Матч ТВ". Незаконно избранный президент IBA, которая на сегодня не признана Международным олимпийским комитетом (МОК), потребовал от функционеров не политизировать спорт.

"Спортивные чиновники – не хозяева спортсменов, это те люди, которые заботятся об атлетах. Когда ты забираешь у спортсмена флаг, ты его унижаешь, потому что атлет едет на соревнования от своего народа. Гордость он испытывает именно из‑за того, что играет его гимн, поднимается флаг. Давайте относиться к своим обязанностям серьезно. Для меня спорт – это хобби, это не работа, я нахожусь здесь сердцем и душой. Это не метод заработка, это инструмент для объединения людей. Хочется, чтобы наши спортивные функционеры серьезно относились", – сказал Кремлев.

Ранее в IBA наплевали на решение CAS о запрете на проведение выборов президента и переизбрали Кремлева. В результате ярый фанат диктатора Владимира Путина снял отстранение россиян от боксерских турниров и наложил санкции на Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL , чемпионка мира в тройном прыжке в помещениях Иоланда Чен призвала российских спортсменов не отказываться по собственной инициативе от участия в Играх-2024, назвав такой шаг подарком для МОК.