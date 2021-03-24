Поветкин сделал откровенное признание о поражении в бою с Владимиром Кличко

Российский супертяж Александр Поветкин (36-2-1, 25 КО) признался, что Владимир Кличко (64-5, 53 КО) и Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) победили в бою с ним, поскольку в тот момент они были сильнее и лучше.

В интервью на YouTube-канале Fighthype.com боксер из РФ заявил, что уступил двум вышеуказанным соперникам не из-за недостатка мощи. По словам Александра, он сделал все, что мог.

"Где была моя мощь в бою с Джошуа и Владимиром Кличко? Интересный вопрос. Когда я боксировал с ними, то старался сделать, что мог. Эти ребята были сильнее меня, вот и все. Что я могу еще сказать. Тут вопрос не в мощи. Они просто были сильнее и лучше меня", – поделился своим мнением Поветкин.

Напомним, что в октябре 2013 года Кличко-младший разгромно победил россиянина в Москве единогласным решением судей и сохранил свои чемпионские пояса. Что касается Джошуа, то он дрался с Александром в 2018-м и досрочно выиграл бой в седьмом раунде.

Как сообщал OBOZREVATEL, Поветкин снова выйдет на ринг уже в субботу, 27 марта, когда проведет реванш против британца Диллиана Уайта (27-2, 18 КО) за временный пояс WBC.

В первом поединке россиянин неожиданно нокаутировал своего соперника.