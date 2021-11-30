Поветкин один словом объяснил, почему Усика любят в России. Видео

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Александр Поветкин (36-3, 25 КО) 26 ноября получил приз от Всемирного боксерского совета за вклад в развитие профессионального бокса. Раздавая интервью после торжественной церемонии россиянин отвеил на вопрос про Александра Усика (19-0, 13 КО)..

Отвечая на вопрос журналиста Youtube-канала "Ушатайка: Спорт-Экспресс", о причинах повальной любви в России и не только к крымчанину, 42-летний Поветкин объяснил все одним словом.

"Люди наверное любят его, из-за его простоты. Нормальный, хороший парень", – сказал Поветкин.

Александр не смог сказать, мог бы состояться его бой с Усиком.

"С Александром у нас хорошие отношения. Я считаю, что он хороший, сильный боксер. Насчет того, чтобы побоксировать – я такого лично не знаю", – добавил Русский витязь.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 28 марта 2021 года состоялся бой-реванш за пояс временного чемпиона в супертяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC) между Поветкиным и Уайтом. Встреча завершилась в 4-м раунде поражением россиянина.

Позже было опубликовано видео нокаута, а также подборку лучших моментов. Сразу после встречи британский супертяж пришел в раздевалку к Витязю и предложил ему неожиданный обмен.

13 июня 2021 года Поветкин объявил о завершении карьеры.