'Поскорее бы закончить': Усика раскритиковали за бой с Верхувеном

Бывший двукратный абсолютный чемпион мира Александр Усик (24-0, 15 КО) должен был завершить карьеру после реванша с Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО). Наш соотечественник уже добился всего, чего только можно, и ему следует переходить к следующему жизненному этапу.

Такое мнение в интервью talkSport выразил бывший промоутер боксера Александр Красюк. По его словам, если бы он продолжил работу с Усиком, он бы убедил его уйти с профессионального ринга и не принимать поединок против звезды кикбоксинга Рико Верхувена (1-0, 1 КО).

"Я понимаю решение Усика и его команды, поскольку оно имеет смысл с финансовой точки зрения. Но если бы я был с ним до сих пор, он бы послушал меня и завершил карьеру после второго боя с Тайсоном Фьюри. Он добился всего возможного, заработал столько денег, сколько мог мечтать. Он национальный герой на своей родине, он признанная звезда во всем мире. Ему больше нечего доказывать и ему следовало бы поскорее принять решение закончить боксерскую карьеру и перейти к следующему этапу своей жизни", – сказал Красюк.

Напомним, вечер бокса The Ring: Glory in Giza с участием Усика и Верхувена пройдет 23 мая. Украинец будет защищать пояс Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе. После анонса искусственный интеллект дал свой прогноз на поединок.

В свою очередь украинский супертяж Игорь Шевадзуцкий (12-3, 10 КО) раскритиковал соотечественника за проведение боя с кикбоксером. Поединок Александра и Рико был санкционирован Всемирным боксерским советом (WBC).

Кроме того, россиянин Дмитрий Бивол (24-1, 12 КО) отказался драться в андеркарте противостояния украинца и нидерландца. А Мурат Гассиев (33-2, 26 КО) нелепо высмеял поединок.

