Показано, як в Усика забирали машину в центрі Києва. Фотофакт

Telegram-канал Київська платформа евакуації, в якому відстежуються евакуйовані автомобілі, показав, як забирали авто в українського непереможного боксера Олександра Усика (18-0, 13 КО).

Кримчанин поставив свій Mercedes відразу за пішохідним переходом у Рильському провулку.

"Олександр припаркував своє авто з грубим порушенням правил дорожнього руху (пункт 15.9, частина г: "Зупинка забороняється на пішохідних переходах і ближче 10 м від них з обох боків, окрім випадків надання переваги в русі", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що кілька днів тому Усик вийшов у прямий ефір в Instagram і поскаржився на паркувальників за те, що ті нібито без всяких підстав евакуювали його автомобіль.

За словами спортсмена, там, де він залишав машину, ніяких заборонних знаків він не бачив.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олександр Усик закликав усіх вчитися культури їзди на авто.

Кримчанин порадив не психувати, коли хтось робить різкі маневри на дорозі, порівнявши тих, хто не користується покажчиками поворотів, із людьми, забрудненими в екскрементах.