Победу сына Кадырова на боксерском турнире назвали "позором" и "клоунадой". Видео

Победа 14-летнего сына президента Чечни Рамзана Кадырова Али вызвало бурные эмоции в интернете. Болельщики раскритиковали уровень юноши, назвав результат боя позором.

Али встречался с представителем Северной Осетии Хетагом Хаткаровым в весовой категории до 65 кг.

Поединок прошел в рамках турнира "Время легенд", который состоялся в Грозном.

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Кадыров-младший победил техническим нокаутом в третьем раунде, однако юзеры посчитали такой результат несправедливым.

После победы Кадыров получил чемпионский пояс, который не вручается в любительском боксе. Также ринг-анонсер назвал Али Кадырова Мохаммедом Али.

В комментариях под видео любители бокса со всего мира отмечают, то, что мальчик в синем на голову ниже соперника с громким именем.

Оппонент Али Кадырова в течение всего боя даже не пытался контратаковать.

В случае наступления "желтого", "синий" сразу убегал в угол, закрывал лицо перчатками и смиренно получал удары.

Остальные пользователи также не смогли сдержать эмоций, признавшись, что им "смешно и мерзко" смотреть "этот цирк".

Болельщики сравнили этот бой с клоунадой.

Также юзеры недовольны сравнением сына Кадырова с великим Мохаммедом Али.

Как сообщал OBOZREVATEL, на этом же турнире случился "самый позорный нокаут" года. Видео стало вирусным и собрало тысячи просмотров.