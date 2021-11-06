Победу сына Кадырова на боксерском турнире назвали "позором" и "клоунадой". Видео

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Бокс
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Сын Кадырова победил на турнире в Грозном

Победа 14-летнего сына президента Чечни Рамзана Кадырова Али вызвало бурные эмоции в интернете. Болельщики раскритиковали уровень юноши, назвав результат боя позором.

Али встречался с представителем Северной Осетии Хетагом Хаткаровым в весовой категории до 65 кг.

Али Кадыров (в желтом)

Поединок прошел в рамках турнира "Время легенд", который состоялся в Грозном.

Али Кадыров (в желтом)
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Кадыров-младший победил техническим нокаутом в третьем раунде, однако юзеры посчитали такой результат несправедливым.

Али Кадыров (в желтом) зажимал соперника в угол

После победы Кадыров получил чемпионский пояс, который не вручается в любительском боксе. Также ринг-анонсер назвал Али Кадырова Мохаммедом Али.

Али Кадыров победил

В комментариях под видео любители бокса со всего мира отмечают, то, что мальчик в синем на голову ниже соперника с громким именем.

Али Кадыров выиграл бой нокаута

Оппонент Али Кадырова в течение всего боя даже не пытался контратаковать.

Соперник почти сразу сдался

В случае наступления "желтого", "синий" сразу убегал в угол, закрывал лицо перчатками и смиренно получал удары.

Али Кадырову вручили пояс

Остальные пользователи также не смогли сдержать эмоций, признавшись, что им "смешно и мерзко" смотреть "этот цирк".

комментарии под видео
комментарии под видео

Болельщики сравнили этот бой с клоунадой.

комментарии под видео
комментарии под видео

Также юзеры недовольны сравнением сына Кадырова с великим Мохаммедом Али.

комментарии под видео
комментарии под видео
комментарии под видео
комментарии под видео

Как сообщал OBOZREVATEL, на этом же турнире случился "самый позорный нокаут" года. Видео стало вирусным и собрало тысячи просмотров.

РоссияГрозный Рамзан Кадыров