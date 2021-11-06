Победу сына Кадырова на боксерском турнире назвали "позором" и "клоунадой". Видео
Победа 14-летнего сына президента Чечни Рамзана Кадырова Али вызвало бурные эмоции в интернете. Болельщики раскритиковали уровень юноши, назвав результат боя позором.
Али встречался с представителем Северной Осетии Хетагом Хаткаровым в весовой категории до 65 кг.
Поединок прошел в рамках турнира "Время легенд", который состоялся в Грозном.
Кадыров-младший победил техническим нокаутом в третьем раунде, однако юзеры посчитали такой результат несправедливым.
После победы Кадыров получил чемпионский пояс, который не вручается в любительском боксе. Также ринг-анонсер назвал Али Кадырова Мохаммедом Али.
В комментариях под видео любители бокса со всего мира отмечают, то, что мальчик в синем на голову ниже соперника с громким именем.
Оппонент Али Кадырова в течение всего боя даже не пытался контратаковать.
В случае наступления "желтого", "синий" сразу убегал в угол, закрывал лицо перчатками и смиренно получал удары.
Остальные пользователи также не смогли сдержать эмоций, признавшись, что им "смешно и мерзко" смотреть "этот цирк".
Болельщики сравнили этот бой с клоунадой.
Также юзеры недовольны сравнением сына Кадырова с великим Мохаммедом Али.
Как сообщал OBOZREVATEL, на этом же турнире случился "самый позорный нокаут" года. Видео стало вирусным и собрало тысячи просмотров.