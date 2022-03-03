Пленный подполковник Росгвардии заговорил про Усика и Ломаченко. Видео

Подполковник полицейского спецподразделения СОБР Росгвардии по Кемеровской области Дмитрий Астахов выступил перед украинскими журналистами в Киеве. Оккупант, которого взяли в плен под Киевом, отметил бесстрашие Александра Усика и Василия Ломаченко.

По словам россиянина, он их очень уважает, и решение наших боксеров взять в руки оружие, чтобы защищать свои семьи, вызвало уважение.

"Когда я посмотрел выступление ваших профессиональных боксеров (на родине я всегда любил смотреть за ними) – Усика и Ломаченко... Это мои любимые... Просто герои . Это люди, готовые взять оружие в руки. Они говорят, что мы вас сюда не звали. И мне становится реально стыдно за то, что мы пришли на территорию Украины", – заявил Астахов на видео.

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Российский военный также обратил внимание на свое общение с местной женщиной, которая во время беседы о войне разрыдалась.

"Мне просто стыдно реально за это. Я не знаю, почему мы так поступили. Вернее догадываюсь. Мы мало знали, Мало думали в конце концов своей головой. Принесли реально горе на эту землю. И я не знаю, сколько надо времени, чтобы искупить нашу вину. И возможно ли это вообще..." – добавил он.

Напомним, что Александр Усик после нападения России остался в Украине, и вступил в ряды территориальной обороны.

Выступая по видеосвязи из подвала в Киеве, Усик рассказал журналистам CNN, что не хочет убивать, но готов это сделать, если придется защищать своих родных.

Жена Усика Катерина также не смогла сдержаться, записав эмоциональное видео, в котором назвала жителей Крыма ссыкунами.