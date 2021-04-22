Отец Лопеса: Ломаченко соврали, чтобы он не ушел из бокса

Отец абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса заявил, что команда украинца Василия Ломаченко якобы соврала ему, что бой против американца был равным, поскольку наш соотечественник был близок к завершению карьеры.

В интервью YouTube-каналу EsNews он назвал смешными заявления о том, что судьи поединка приняли необъективное решение в пользу его сына.

"Ломаченко сказал, что бой был близким, а судьи приняли нечестное решение? Это невероятно смешно. Они приняли его единогласно. Все называют моего сына абсолютным чемпионом мира, когда он появляется на публике. Мне кажется, что этого достаточно. Ломаченко может делать все, что хочет. Я слышал, что ему много чего наговорили, потому что он был близок уходу из бокса. Его команда соврала ему. Никто из судей не посчитал этот бой близким. Пресс-конференция моего сына после поединка была похожей на похороны, там никого не было", – заявил Лопес-старший.

Напомним, что в октябре 2020 года Ломаченко сенсационно проиграл Теофимо и не стал абсолютным чемпионом мира.

Как сообщал OBOZREVATEL, следующим соперником украинца должен стать японский боксер Масайоши Накатани. Промоутер Василия Боб Арум назвал ориентировочную дату их боя, а украинский экс-боксер Александр Гвоздик поделился мнением, что в этом поединке Ломаченко может попробовать добиться реванша с Лопесом.