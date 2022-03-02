'Освободили. Навсегда': Усик показал налеты оккупантов на Харьков и Ирпень, 'послав' российских военных

Украинский чемпион мира супертяжелого веса Александр Усик призвал российские оккупационные войска покинуть территорию нашей страны. Он подчеркнул, что украинцы не рады видеть на своей земле "освободителей" из РФ, высмеяв, таким образом, один из главных фейков российской пропаганды.

Об этом сам Усик написал на своей странице в Instagram в Stories. Он также показал кадры, как безоружные украинцы остановили вражескую колонну в Мелитополе.

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"Российские войска, вы еще не поняли, что народ Украины вам не рад? "На площадь Свободы в Харькове упал ЗМ54-1 "Калибр". На вооружении Украины таких снарядов нет", – Христо Грозев. Покажите это пропагандистам, которые рассказывают, что мы сами разбомбили площадь", – написал боксер.

Он также выложил видео из разрушенного Ирпеня после налета оккупантов. "Освободители освободили людей. Навсегда. Жилой район, город Ирпень. Украина вам не рада. Русский военный корабль, иди домай", – выступил с призывом Усик.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик записался в ряды территориальной обороны Киевской области. Ранее украинский боксер эмоционально обратился к соотечественникам, а также к россиянам с призывом не верить пропаганде Кремля о событиях в нашей стране.