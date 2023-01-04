''Он – наш'': первый в истории Украины чемпион мира поддержал Ломаченко на фоне обвинения в предательстве

Первый в истории Украины чемпион мира в профессиональном боксе Андрей Синепупов выразил поддержку Василию Ломаченко (17-2, 11 КО). Известный тренер не согласился с обвинениями, что уроженец Белгород-Днестровского не имеет проукраинских взглядах, а к тому же состоит в УПЦ МП.

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Об этом Синепупов рассказал в интервью порталу vringe.com. Он отметил, что будет поддерживать Ломаченко в поединке против американца Девина Хэйни (29-0, 15 КО) за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

"Хочу сказать, что сейчас весь Instagram пестрит против Василия, но я считаю, что он – наш соотечественник, уверен, что он за Украину и за украинский народ. Он мог остаться где угодно, но он живет в Украине и отстаивает цвета украинского флага. Я буду за него держать кулаки в предстоящем поединке", – сказал Синепупов.

Отметим, что 7 мая 1994 года в Днепре на стадионе "Метеор" Андрей по итогам 12 раундов одолел британца Марка Рэмси и завоевал титул интерконтинентального чемпиона в легком весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO).

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 января Василия Ломаченко включили в список предателей Украины проекта "Чесно". Украинцы бурно отреагировали на это событие, раскритиковав боксера.

До этого 1 января Василий разместил пост с обращением архиерея УПЦ МП, который обвиняет наше государство в том, что оно развязала войну против церкви. В ответ знаменитый украинский теннисист Сергей Стаховский, служащий сейчас в ВСУ, назвал Ломаченко дебилом.

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