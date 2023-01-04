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"Вася, Вася, какой ты рагуляся": украинцы бурно отреагировали на внесение Ломаченко в список предателей

Александр Чеканов
Бокс
2 минуты
5,1 т.
'Вася, Вася, какой ты рагуляся': украинцы бурно отреагировали на внесение Ломаченко в список предателей

Украинский поклонники бокса эмоционально отреагировали на внесение бывшего чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко (17-2, 11 КО) в список предателей страны. Большинство фанатов поддержали этот шаг проекта Чесно.

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''Вася, Вася, какой ты рагуляся'': украинцы бурно отреагировали на внесение Ломаченко в список предателей

На странице СпортОбоз в социальной сети Facebook читатели оставили десятки комментариев, в которых осудили поведение Ломаченко. Они напомнили боксеру, что тот постоянно прославляет представителей церкви, которая поддержала войну России против Украины.

''Вася, Вася, какой ты рагуляся'': украинцы бурно отреагировали на внесение Ломаченко в список предателей
Хэйни Ломаченко

"Еще надо создать реестр дебилов, который тоже для Васи подошел бы", "Ох, Вася, Вася, какой ты рагуляся", "Мозги все отбили, вот и стал наш Вася не наш. Беги, Вася!", "Папа был не против, чтоб его по голове били. Вот и последствия. Его лечить надо", "Талант, а башня отбита", "Вася не предатель, он просто тупой", "Васька выставляет видео с российскими попами и спецназом, где открыто говорят о поддержке "вежливых людей", затем попа, который говорит, что Украина объявила и начала войну против Бога и народа Украины. Ломаченко поддерживает ФСБшных попов", – пишут болельщики.

''Вася, Вася, какой ты рагуляся'': украинцы бурно отреагировали на внесение Ломаченко в список предателей
''Вася, Вася, какой ты рагуляся'': украинцы бурно отреагировали на внесение Ломаченко в список предателей

Напомним, 1 декабря в Киеве правоохранители сообщили о подозрении священнику из Киево-Печерской лавры. Во время его богослужения прославляли "русский мир".

До этого Служба безопасности Украины провела контрразведывательные мероприятия на территории Свято-Успенской Киево-Печерской лавры в Киеве. В частности, проверяли помещения и лиц, находящихся в монастыре.

''Вася, Вася, какой ты рагуляся'': украинцы бурно отреагировали на внесение Ломаченко в список предателей

3 декабря видео, на котором Василий Ломаченко выпекает просфоры в Киево-Печерской Лавре, вызвало скандал в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы в соцсетях бурно отреагировали на первое видео, обвинив Ломаченко в пособничестве российским оккупантам и назвав ситуацию позором. 1 января Василий разместил новый пост с еще одним отрывком из все того же выступления.

 

Отметим, что знаменитый украинский теннисист Сергей Стаховский также возмутился подобными действиями своего соотечественника. Сергей, служащий сейчас в ВСУ, назвал Ломаченко дебилом.

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