Украинский поклонники бокса эмоционально отреагировали на внесение бывшего чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко (17-2, 11 КО) в список предателей страны. Большинство фанатов поддержали этот шаг проекта Чесно.

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На странице СпортОбоз в социальной сети Facebook читатели оставили десятки комментариев, в которых осудили поведение Ломаченко. Они напомнили боксеру, что тот постоянно прославляет представителей церкви, которая поддержала войну России против Украины.

"Еще надо создать реестр дебилов, который тоже для Васи подошел бы", "Ох, Вася, Вася, какой ты рагуляся", "Мозги все отбили, вот и стал наш Вася не наш. Беги, Вася!", "Папа был не против, чтоб его по голове били. Вот и последствия. Его лечить надо", "Талант, а башня отбита", "Вася не предатель, он просто тупой", "Васька выставляет видео с российскими попами и спецназом, где открыто говорят о поддержке "вежливых людей", затем попа, который говорит, что Украина объявила и начала войну против Бога и народа Украины. Ломаченко поддерживает ФСБшных попов", – пишут болельщики.

Напомним, 1 декабря в Киеве правоохранители сообщили о подозрении священнику из Киево-Печерской лавры. Во время его богослужения прославляли "русский мир".

До этого Служба безопасности Украины провела контрразведывательные мероприятия на территории Свято-Успенской Киево-Печерской лавры в Киеве. В частности, проверяли помещения и лиц, находящихся в монастыре.

3 декабря видео, на котором Василий Ломаченко выпекает просфоры в Киево-Печерской Лавре, вызвало скандал в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы в соцсетях бурно отреагировали на первое видео, обвинив Ломаченко в пособничестве российским оккупантам и назвав ситуацию позором. 1 января Василий разместил новый пост с еще одним отрывком из все того же выступления.

Отметим, что знаменитый украинский теннисист Сергей Стаховский также возмутился подобными действиями своего соотечественника. Сергей, служащий сейчас в ВСУ, назвал Ломаченко дебилом.

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