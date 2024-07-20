Олимпийский чемпион из РФ заявил, что '99% всего мира за возвращение России', и стал посмешищем

Российский олимпийский чемпион Токио-2020 по спортивной гимнастике Никита Нагорный уверен, что абсолютное большинство спортсменов всего мира были бы за участие Российской Федерации на Олимпиаде со своим флагом и гимном. Игры-2024 пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже.

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Там выступят 15 россиян в нейтральном статусе. Представителей спортивной гимнастики среди допущенных атлетов нет.

"Соберите спортсменов со всего мира и задайте вопрос про нашу сборную! Уверен, 99% будут за то, чтобы мы выступали под нашим флагом на Олимпиаде! Я никогда ничего плохого не желал людям и никогда не выносил конфликты в публичное поле! Но сегодня реалии показали, что даже от своих близких или семьи можно отказаться", – написал в своем Telegram-канале Нагорный.

По мнению Нагорного, в ближайшее время отношение к российским атлетам поменяется.

"Пройдет время! Люди, которые подорвали авторитет в мире нашего спорта, отпадут и будут винить себя в этом всю жизнь, а поистине желающие развития будут работать во благо!" – пафосно заявил россиянин.

После этого заявления Нагорный был высмеян российскими болельщиками, которые усомнились в его умственных способностях.

""146% за нас", "скоро всё поменяется", "спорт вне политики" и другие приключения торговцев надеждой из путинтим", "Нагорный, ну ты точно гимнаст! Скоро поменяется... Годы и годы тебе еще прыгать в своем мухосранске... Повезет, если не десятилетия", – говорится в комментариях.

Большинство юзеров уверены, что на самом деле большинству мировых спортсменов плевать на Россию.

В августе прошлого года Нагорный завершил профессиональную спортивную карьеру. 27-летний уроженец Ростова возглавляет массовую детско-юношескую военно-патриотическую организацию "Юнармия", являющуюся структурой министерства обороны России.

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