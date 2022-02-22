Официально: Тайсон Фьюри подписал контракт на следующий бой

Завершилась эпопея с организацией следующего боя чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри. Скандальный британец поставил подпись под контрактом на поединок с соотечественником – Диллианом Уайтом. Обязательный претендент сделал то же самое, но чуть позже. Причем, боксеры едва успели вложиться в отведенное им функционерами время.

Об этом во вторник, 22 февраля, сообщили на сайте Sky Sports. Стороны долго вели переговоры, обращались в суд и даже сейчас не пришли к соглашению по всем вопросам. В частности, Уайт требует дополнительной платы за участие в рекламных акциях перед боем с Фьюри. Поскольку, распределение гонораров в процентном отношении осталось 80/20 в пользу чемпиона, Диллиан чувствует себя ущемленным и пытается заработать еще и на раскрутке боя.

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Также заключен контракт на проведение "файта" на футбольном стадионе "Уэмбли" в Лондоне 23 апреля. Ожидается, что его победитель сразится с лучшим в реванше Энтони Джошуа и Александра Усика. Правда, выход на ринг украинского чемпиона по версиям IBF, WBA и WBO затягивается и состоится не ранее конца мая.

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