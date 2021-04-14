Новости спорта 13 апреля: Фьюри дал прогноз на бой Усик – Джойс, определились первые полуфиналисты ЛЧ

Александр Чеканов Бокс 09:11, 14.04.2021 Обновлено: 09:28, 14.04.2021

Британский боксер Тайсон Фьюри дал прогноз на бой Александра Усика и Джо Джойса, а в России победителей детского турнира наградили сушками.

Кроме того, легендарная фигуристка Оксана Баюл рассказала о подлости и воровстве россиян.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 13 апреля. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

Оксана Баюл рассказала о подлости россиян

В России призерам турнира вместо медалей повесили на шею сушки. Фотофакт

Оксана Баюл намекнула на воровство россиян

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