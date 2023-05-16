'Невероятный' 11-секундный боксерский бой в Индии ошеломил болельщиков. Видео

Видео с боксерского поединка между Вималом Кумаром и и его тезкой Вималом Пунером стало вирусным в сети. 11-секундный бой состоялся в клубе Marine Center в Мумбаи в декабре 2020 года, но в интернете был выложен лишь недавно.

Видео дня

После стартового гонга стало ясно, что Кумар не готов драться. Сперва он "проглотил" два жестких джеба, а затем поймал мощный правый хук. Вместо того, чтобы как то поднять руки, и попытаться поставить блок, боксеру прилетел и левый боковой. Еще один удар справа вынудил рефери остановить встречу.

Кадры странного несоответствия между боксерами появились в Twitter в начале этой недели и ошеломили многих фанатов бокса, пишет The Sun.

Один сказал: "Чувак явно не был бойцом. Ничего не делал, лол".

А другой сказал: "Хороший подбородок или нет силы? Чувак съел все удары до единого".

Третий пользователи обратил внимание на реакцию проигравшего: "Хомяк в красном посмотрел на рефери так, словно хотел сказать: "Эй, этот мудило ударил меня, ты позволишь ему это сделать еще раз?".

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим оценить степень необычности боя.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!