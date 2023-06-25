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Непобедимый украинский боксер выиграл чемпионский бой нокаутом на последних секундах. Видео

Максим Иншаков
Бокс
2 минуты
6,1 т.
Непобедимый украинский боксер выиграл чемпионский бой нокаутом на последних секундах. Видео

Украинский боксер Петр Иванов (17-0-2, 12 КО) победил представителя Нидерландов Джино Кантерса (10-5-3, 4 КО) и защитил чемпионский пояс IBF International во втором среднем весе. 12-раундовый поединок в немецком городе Росток завершился досрочно.

Видео дня

26-летний уроженец Нежина с первых минут захватил инициативу в ринге и не отдавал ее до конца боя. Петр грамотно комбинировал, уверенно работал джебом и стабильно набирал очки. В защите Иванов выглядел хуже, пропуская редкие контратаки андердога.

Непобедимый украинский боксер выиграл чемпионский бой нокаутом на последних секундах. Видео

Кантерс вел себя предсказуемо, в основном пытаясь уйти от ударов, часто прижимался спиной к канатам, стараясь сконтрить оверхэндами. Было видно, что украинец не тратит много усилий, при этом по ходу поединка он даже менял стойки.

Непобедимый украинский боксер выиграл чемпионский бой нокаутом на последних секундах. Видео

В 11-м раунде у нашего соотечественника прошел левый хук в печень, который ощутимо пошатнул нидерландца. Все закончилось в 12-й трехминутке.

Непобедимый украинский боксер выиграл чемпионский бой нокаутом на последних секундах. Видео

За 15 секунд до финального гонга Кнатерс пропустил левый боковой в голову. Он смог подняться на ноги, но рефери не позволил продолжать встречу, оформив досрочную победу фаворита.

"Искренне благодарю свою команду за победу, мы еще на один шаг ближе к титулу чемпиона мира. Спасибо всем, кто переживал и поддерживал, идем дальше", – прокомментировал свой успех украинец.

Непобедимый украинский боксер выиграл чемпионский бой нокаутом на последних секундах. Видео

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 июля Иванов завоевал чемпионский пояс IBF International во втором среднем весе, победив представителя Польши Роберта Таларека (26-15-3, 18 КО).

Петр Иванов

Напомним, что в октябре 2020 года Петр Иванов стал обладателем чемпионского титула WBC International Silver. Тогда, на вечере бокса в Карлсруэ, наш соотечественник победил местного бойца Юссуфа Кангуэла (19-4-1, 12 КО).

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