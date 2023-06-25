Непобедимый украинский боксер выиграл чемпионский бой нокаутом на последних секундах. Видео

Украинский боксер Петр Иванов (17-0-2, 12 КО) победил представителя Нидерландов Джино Кантерса (10-5-3, 4 КО) и защитил чемпионский пояс IBF International во втором среднем весе. 12-раундовый поединок в немецком городе Росток завершился досрочно.

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26-летний уроженец Нежина с первых минут захватил инициативу в ринге и не отдавал ее до конца боя. Петр грамотно комбинировал, уверенно работал джебом и стабильно набирал очки. В защите Иванов выглядел хуже, пропуская редкие контратаки андердога.

Кантерс вел себя предсказуемо, в основном пытаясь уйти от ударов, часто прижимался спиной к канатам, стараясь сконтрить оверхэндами. Было видно, что украинец не тратит много усилий, при этом по ходу поединка он даже менял стойки.

В 11-м раунде у нашего соотечественника прошел левый хук в печень, который ощутимо пошатнул нидерландца. Все закончилось в 12-й трехминутке.

За 15 секунд до финального гонга Кнатерс пропустил левый боковой в голову. Он смог подняться на ноги, но рефери не позволил продолжать встречу, оформив досрочную победу фаворита.

"Искренне благодарю свою команду за победу, мы еще на один шаг ближе к титулу чемпиона мира. Спасибо всем, кто переживал и поддерживал, идем дальше", – прокомментировал свой успех украинец.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 июля Иванов завоевал чемпионский пояс IBF International во втором среднем весе, победив представителя Польши Роберта Таларека (26-15-3, 18 КО).

Напомним, что в октябре 2020 года Петр Иванов стал обладателем чемпионского титула WBC International Silver. Тогда, на вечере бокса в Карлсруэ, наш соотечественник победил местного бойца Юссуфа Кангуэла (19-4-1, 12 КО).

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