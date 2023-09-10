Непобедимый украинский боксер выиграл бой нокаутом. Видео

Украинец Егор Великовский (10-0, 6 КО), выступающий в первом тяжелом весе, добыл свою юбилейную победу на профессиональном ринге. На вечере бокса в Мюнхене 22-летний уроженец Николаева уверенно победил венесуэльского джорнимена Омара Гарсию (18-10, 15 КО).

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Наш соотечественник полностью доминировал в ринге и праздновал заслуженный успех. По ходу встречи Великовский отправил оппонента в нокдаун, а развязка наступила в 8-м раунде.

Южноамериканец пропустил многоударную комбинацию, которую завершил правый прямой в челюсть от Егора. Судья принял решение остановить избиение, присудив украинцу победу техническим нокаутом.

Отметим, что в своем крайнем бою в июне прошлого года Великовский уверенно победил представителя Чехии Томаша Адамека (29-21-2, 10 КО). Встреча на вечере бокса в Германии завершилась досрочно.

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