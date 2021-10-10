Непобедимый украинец выиграл бой, нокаутировав американского супертяжа. Видео

Непобедимый украинский боксер Виктор Выхрист (8-0, 6 КО) добыл роскошную победу над над американским супертяжем Майком Маршаллом (5-2-1, 4 КО). Поединок состоялся в андеркарте мегафайта между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером.

Бой проходил под диктовку нашего соотечественника, который с самого дебюта захватил центр ринга. Во втором раунде 29-летний уроженец Светловодска отправил 33-летнего соперника в нокдаун. В 3-й трехминутке Маршалл вновь оказался на настиле ринга. Когда американский боец упал в третий раз рефери остановил бой.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 мая Выхрист (7-0, 5 КО) добыл скоростную победу над возрастным поляком Яцеком Пятекой (11-2, 9 КО).

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Ранее Виктор единогласным решением судей (80:72) одолел венесуэльца Вильмера Васкеса.

До этого, украинец 27 ноября 2020 года досрочно победил поляка Камила Соколовского (10-20-2, 4 КО). 6-раундовый поединок на вечере бокса в Нанте, Франция, также завершился единогласным решением судей – 60-53, 60-53, 60-53.

31 октября Выхрист удосрочил немца Якупа Саглама (43-7, 39 КО), а 20 сентября Виктор нокаутировал лучшего боксера Испании Габриэля Энгуему (10-9, 6 КО) на вечере бокса Top Boxing Generation, который состоялся в Днепре.