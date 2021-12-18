Российский боксер на чемпионский бой вышел под гимн несуществующей страны. Видео

Непобедимый российский чемпион WBC и IBF Артур Бетербиев (17-0, 17 КО) вышел на бой против американца Маркуса Брауна (24-2, 16 КО) под гимн СССР. Организаторы боя в полутяжелом весе в канадском Монреале на арене Bell Centre вместо гимна России по ошибке включили главную мелодию несуществующей страны.

Напомним, что встреча 36-летнего Бетербиева и 31-летнего Брауна закончилась победой россиянина. Артур с первых минут захватил инициативу в ринге и в 9-м раунде победил техническим нокаутом.

В активе 31-летнего Брауна 24 побед (16 нокаутом), одно поражение. 36-летний Бетербиев одержал 16 побед (16 нокаутом) в 16 поединках.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Бетербиев в октябре 2019-го нанес единственное поражение украинцу Александру Гвоздику. ​

Поединок состоялся в Филадельфии (США) и завершился техническим нокаутом в 10-м раунде, после чего харьковчанин лишился чемпионского пояса WBC. ​

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Свой крайний бой россиянин провел в марте этого года. Тогда уроженец Хасавюрта одолел представителя Германии Адама Дайнеса (19-1-1, 10 KO) и защитил титулы WBC и IBF.

Поединок в Москве завершился техническим нокаутом в 10-м раунде.