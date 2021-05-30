Непобедимый чемпион мира, бросивший вызов Ломаченко, побил экс-соперника украинца. Видео

Непобедимый чемпион мира в легком весе по версии WBC Девин Хэйни (26-0, 15 КО) одержал непростую победу над ветераном Хорхе Линаресом (47-6, 29 КО). Американец выиграл бой единогласным решением судей: 116-112, 116-112 и 115-113.

Он контролировал ход событий в ринге на протяжении большей части противостояния как более техничный и быстрый боксер, но все могло перевернуться на последних секундах десятого раунда. Прямо перед гонгом Линарес потряс Хэйни правым укороченным ударом, заставив его возвращаться в свой угол на подкошенных ногах.

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После возобновления поединка бывший соперник украинца Василия Ломаченко пытался развить успех и воспользоваться временным шоком американца, но тот успел восстановиться и таки защитил свой чемпионский титул.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале марта Ломаченко вступил в перепалку с Хэйни в Twitter и получил от него вызов на бой. Василий согласился встретиться с Девином в ринге, но тот подписал контракт на поединок с Линаресом.

Отец американца обвинил нашего соотечественника во лжи и назвал трусом, что вывело из себя Ломаченко и заставило его подробно объяснить сложившиеся обстоятельства.