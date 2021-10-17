Непобедимый боксер вырубил соперника брутальным нокаутом, заставив медиков выбежать на ринг. Видео

19-летний мексиканский боксер, выступающий во втором наилегчайшем весе (до 52,2 кг), Давид Куэллар (20-0, 13 КО) добыл эффектную победу на вечере бокса в Каннкуне. Перед родными трибунами топ-проспект брутально нокаутировал соотечественника Мойсеса Фуэнтеса (25-7-1, 14 КО).

Поединок проходил в равной борьбе, где оба бойца имели хорошие шансы на успех. В 7-м раунде 34-летний Мойсес пропустил левый боковой Куэллара.

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Удар намертво вырубил боксера. Медики выбежавшие в ринг несколько минут приводили спортсмена в чувства.

Как сообщал OBOZREVATEL, на этом же вечере бокса свою победу добыл и украинец Тарас Шелестюк. Наш соотечественник победил техническим нокаутом местного бойца.