Непобедимый боксер вырубил соперника брутальным нокаутом, заставив медиков выбежать на ринг. Видео
19-летний мексиканский боксер, выступающий во втором наилегчайшем весе (до 52,2 кг), Давид Куэллар (20-0, 13 КО) добыл эффектную победу на вечере бокса в Каннкуне. Перед родными трибунами топ-проспект брутально нокаутировал соотечественника Мойсеса Фуэнтеса (25-7-1, 14 КО).
Поединок проходил в равной борьбе, где оба бойца имели хорошие шансы на успех. В 7-м раунде 34-летний Мойсес пропустил левый боковой Куэллара.
Удар намертво вырубил боксера. Медики выбежавшие в ринг несколько минут приводили спортсмена в чувства.
🥊🇲🇽 David Cuellar 20-0 won by MONSTER KTFO Vs Moises Fuentes in Cancun, Quintana Roo, Mexico. WOW!!!— The13thRound Boxing Boxeo Boxen Boxe Boks TTR (@GifsBoxing) October 17, 2021
👀Streaming Details:https://t.co/evG26FKBaI
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Как сообщал OBOZREVATEL, на этом же вечере бокса свою победу добыл и украинец Тарас Шелестюк. Наш соотечественник победил техническим нокаутом местного бойца.