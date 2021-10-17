Непобедимый украинский боксер выиграл бой нокаутом. Видео

Украинский боксер полусреднего веса Тарас Шелестюк (19-0, 11 КО) успешно вернулся в большой спорт после полуторагодичного перерыва. На вечере бокса в мексиканском Канкуне 35-летний уроженец Макеевки добыл досрочную победу над 40-летним Эрнесто The Kraken Эспана (31-3-1, 26 КО).

Изначально украинец должен был драться против 22-летнего мексиканца Рикардо Саласа Родригеса (16-2, 11 КО), но за день до боя у него сменился соперник.

Наш соотечественник заметно превосходил соперника в технике и мощи, но никак не мог досрочно завершить бой. Развязка наступила в финальном раунде, когда после серии ударов рефери остановил поединок, присудив победу техническим нокаутом.

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Как сообщал OBOZREVATEL, свой крайний бой Шелестюк провел в феврале 2020 года, добыв роскошную победу над аргентинцем Луисом Альберто Вероном (18-2-2, 9 KO).

В 2019-м Шелестюк объявил о смене весовой категории и спуске в первый полусредний вес.

10 марта 2019-го Шелестюк триумфально вернулся в ринг после 19-месячного перерыва в карьере. 33-летний уроженец Макеевки в полусреднем весе победил Мартина Анхела Мартинеса (19-17-1, 12 KO).