Непобедимый боксер умер после нокаута в чемпионском бою. Видео

Чемпион Кельтского региона в первом легком весе Джон Куни (11-1, 3 КО) скончался через неделю после боя в Белфасте против 31-летнего валлийца Нейтану Хауэллсу в "Ульстер Холл". Поединок завершился первым поражением в карьере Куни. В девятом раунде Хауэллс зажал фаворита в углу ринга и стал его избивать, вынудив вмешаться рефери и остановить встречу.

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Спустя некоторое время 28-летний ирландец потерял сознание и был госпитализирован. Врачи диагностировали ему кровоизлияние в мозг, сделали операцию, после чего боксер находился в реанимации в критическом состоянии.

В субботу вечером Данлоп опубликовал еще одно заявление от имени семьи Куни, подтвердив, что боксер скончался после "недели борьбы за жизнь".

"С глубокой болью мы сообщаем, что после недели борьбы за жизнь Джон Куни, к сожалению, ушел из жизни. Мистер и миссис Куни, а также его невеста Эммалин благодарят персонал Королевской больницы Белфаст Виктории за неустанную работу по спасению Джона, а также всех, кто присылал слова поддержки и молился за него. Он был любимым сыном, братом и партнером, и нам потребуется вся жизнь, чтобы смириться с его потерей. Покойся с миром, Джон "Малыш" Куни", – написал Данлоп

Куни завоевал титул в ноябре 2023 года, победив Лиама Гэинора в Дублине, но затем провел год вне ринга из-за травмы руки. В октябре 2024-го он вернулся и выиграл бой против Тампелы Махаруси.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший чемпион мира по боксу во втором наилегчайшем весе мексиканец Мойзес Фуэнтес (25-7-1, 14 КО) скончался в госпитале после года, проведенного в коме. Причиной трагедии стал нокаут, который 37-летний мексиканец получил в октябре 2021 года в бою против соотечественника Дэвида Куэльера.

В январе этого года танзанийский боксер Хассан Мгая умер 30 декабря 2024 года в возрасте 29 лет. Трагедия произошла через три дня после его боя с соотечественником Полом Элиасом, в котором Мгая проиграл нокаутом,

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