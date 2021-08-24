Непобедимый боксер отправил соперника в "нокаут года". Видео

Филиппинский боксер Марко Магсайо (23-0, 16 KO) победил мексиканца Хулио Сеху (32-5-1, 28 KO) в бою за статус официального претендента на чемионский пояс WBC. Поединок в американском Лас-Вегасе на T-Mobile Arena завершился досрочно.

Весь бой проходил в равной борьбе. В первых раундах был активнее 26-летний филиппинец, которому удалось отправить оппонента в нокдаун.

Сеху попробовал вернуть себе преимущество, начав работать первым номером. Боксер из Мексики давил и смог ответить нокдауном, уложив Марко на ринг.

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Развязка наступила в 10-м раунде. Магсайо попал с правой по подбородку соперника, добавив хуком. Мексиканец словно подкошенный рухнул на канвас и его долго приводили в чувство.

В комментариях этот удар успели назвать нокаутом года.

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