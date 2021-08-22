Легендарный Пакьяо сенсационно проиграл в чемпионском бою. Видео

Легендарный филиппинский боксер Мэнни Пакьяо (62-8-2) проиграл чемпиону WBA в полусреднем весе Йорденису Угасу и не смог отобрать титул. Поединок состоялся в Лас-Вегасе на ринге T-Mobile Arena и завершился единогласным решением судей в пользу 35-летнего кубинца: 115-113, 116-112, 116-112.

Перед боем букмекеры давали коэффициент 1,47 на победу Мэнни, в то время как успех Угаса оценивался показателем 4,08.

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С первых минут Угас бил точнее и отлично атаковал джебом. Большую опасность для Пакьяо представлял и правый хук кубинского бойца. Пакьяо перед своими атаками браль большие паузы, что не всегда помогало ему доносить удары до цели. В итоге судьи единогласно признали победителем Йордениса.

После боя 42-летний Пакья признался, что он не успевал за своим оппонентом.

"Я не смог сразу перестроится и это стало проблемой для меня. Мои ноги были словно зажатые. Мне было трудно двигаться, хотя раньше это было моим преимуществом. Жалко потерпеть поражение, но я сделал все что мог", – сказал филиппинский боксер.

Как сообщал OBOZREVATEL, до свой последний бой до этого Пакьяо провел в июле 2019-го, когда обедил американца Кита Турмана (29-1) и завоевал пояс суперчемпиона по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полусреднем весе.