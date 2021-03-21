Непереможний боксер потужним нокаутом здобув чемпіонський пояс Усика. Відео

Небитий британець Лоуренс Околi (16-0, 13 КО) здобув ефектну перемогу над Кшиштофом Гловацьки (31-3, 19 КО) і завоював вакантний чемпіонський пояс Всесвітньої боксерської організації (WBO) в першій важкій вазі.

Поєдинок у Лондоні завершився достроковим нокаутом 34-річного боксера з Польщі.

28-річний Околі з перших хвилин захопив перевагу, "бомбардуючи" суперника ударами з дистанції. У шостому раунді поляк "позіхнув" правий боковий, що відправив його у важкий нокдаун, після якого він вже не піднявся. Суддя зупинив зустріч.

LAWRENCE OKOLIE OH MY GOODNESS 🤯 pic.twitter.com/SziZR6p37Z - DAZN Boxing (@DAZNBoxing) March 20, 2 021

Зазначимо, що той титул WBO раніше завоював Олександр Усик, 2016 року перемігши того самого Гловацьки.

Влітку 2019-го в зв'язку з переходом у суперважку вагову категорію Усик вирішив відмовитися від пояса WBO в крузервейтi. Після цього титул став вакантним.