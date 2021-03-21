Непереможний боксер потужним нокаутом здобув чемпіонський пояс Усика. Відео

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Бокс
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Лоуренс Околi - Кшиштоф Гловацьки

Небитий британець Лоуренс Околi (16-0, 13 КО) здобув ефектну перемогу над Кшиштофом Гловацьки (31-3, 19 КО) і завоював вакантний чемпіонський пояс Всесвітньої боксерської організації (WBO) в першій важкій вазі.

Поєдинок у Лондоні завершився достроковим нокаутом 34-річного боксера з Польщі.

Лоуренс Околi

28-річний Околі з перших хвилин захопив перевагу, "бомбардуючи" суперника ударами з дистанції. У шостому раунді поляк "позіхнув" правий боковий, що відправив його у важкий нокдаун, після якого він вже не піднявся. Суддя зупинив зустріч.

Лоуренс Околi переміг Кшиштофа Гловацьки

Зазначимо, що той титул WBO раніше завоював Олександр Усик, 2016 року перемігши того самого Гловацьки.

Влітку 2019-го в зв'язку з переходом у суперважку вагову категорію Усик вирішив відмовитися від пояса WBO в крузервейтi. Після цього титул став вакантним.

АнгліяКшиштоф ГловацькийЛоуренс Околi