Непобедимый боксер диким нокаутом в 1-м раунде едва не выбросил соперника с ринга. Видео

20-летний американский боксер Дэвид Стивенс (4-0, 3 KO) добыл эффектную победу в бою против Энтони Янга (4-3)

Поединок в полутяжелом весе прошел в Паркерсбурге, штат Западная Вирджиния, и завершился досрочно.

С первых минут Стивенс захватил центр ринга, раз за разом бомбардируя соперника увесистыми плюхами. Янг, для которого этот поединок стал первым за 13 лет, явно не знал, как противостоять оппоненту.

В конце первого тайма Стивенс словил Янга на противоходе. Непобедимый американец не стал ждать, и серией боковых вырубил Янга, едва не выбросив его за пределы ринга.

Как сообщал OBOZREVATEL, мексиканский боксер Хулио Поррас (1-0) эффектно дебютировал на профессиональном ринге, победив на 18-й секунде первого раунда.

23-летний Поррас, выступающий в полутяжелом весе, вписал свое имя в список нокаутов месяца благодаря жесткой победе над Аланом Хуаресом.