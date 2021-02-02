Боксер победил брутальным нокаутом на 18-й секунде боя. Видео

Мексиканский боксер Хулио Поррас (1-0) эффектно дебютировал на профессиональном ринге.

23-летний Поррас, выступающий в полутяжелом весе, вписал свое имя в список нокаутов месяца благодаря жесткой победе нокаутом над Аланом Хуаресом (0-2) в своем профессиональном дебютном матче. Поединок в Эрмосильо, Мексика, завершился, не успев начаться.

Уже на 18-й секунде боя Хуарес пропустил серию ударов, которая закончилась убийственным правым боковым. Боец как подкошенный рухнул на канвас. Рефери даже не стал начинать отсчет, сразу показав, что поединок окончен.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было .

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее небитый российский боксер-профессионал Павел Силягин (6-0, 4 КО), выступающий во второй средней и в полутяжелой весовых категориях, добыл эффектную победу над венесуэльцем Омаром Гарсией (16-4).

Поединок прошел на турнире в Москве и завершился в 1-м же раунде.