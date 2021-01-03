Непереможний американець піднявся після нокдауну і нокаутував екссуперника Ломаченка

Непереможний американський боксер Раян Гарсія (21-0, 18 КО) здобув дострокову перемогу над британцем Люком Кемпбеллом (20-4, 16 КО).

Поєдинок видався непростим для 22-річного вундеркінда, який у другому раунді вперше в професійній кар'єрі опинився на канвасі після удару лівою від суперника. Це не вибило Гарсію з колії, і він продовжив доставляти британцеві проблеми своїм сильними влучаннями.

Наприкінці п'ятої трихвилинки американець шокував опонента потужним лівим хуком, внаслідок чого Кемпбелл був змушений притиснутися до канатів і чекати сигналу про закінчення раунду. Бій був припинений у сьомому, коли Раян завдав Люку жорсткого удару по корпусу. 33-річний британський боксер спочатку встав на одне коліно, а потім опустився й на друге, не встигнувши прийти до тями до закінчення зворотного відліку.

Гарсія став обов'язковим претендентом на пояс WBC і тепер має побитися зі своїм співвітчизником Девіном Хейні. Для Кемпбелла ця поразка стала другою поспіль. Восени 2019 року він програв українцю Василю Ломаченку.

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