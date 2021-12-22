Непобедимого боксера брутально нокаутировали в чемпионском бою. Видео

Немецкий боксер Михаэль Дизель Эйферт (9-1 , 3 КО) добыл эффектную победу над непобежденным ранее соотечественником Нильсом Шмидтом (20-1, 14 КО). Поединок в Магдебурге за вакантный титул BDB в полутяжелом весе завершился досрочно.

Дебют встречи прошел в равной борьбе, но затем преимущество 23-летнего Эйферта начало становиться все более очевидным. В 3-м раунде 32-летний Шмидт пропустил левый боковой, который отбросил его в нокдаун на канаты.

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Немецкий боец смог подняться, но выглядел потрясенным, уйдя в глухую защиту. Дизель просто избивал оппонента, одним из хуков отправив того в глухой нокаут.

Рефери сразу остановил бой, присудив победу более юному боксеру. OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

(На видео присутствуют проблемы со звуком)

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно российский чемпион по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной федерации бокса (IBF) Артур Бетербиев (17-0, 17 КО) победил американца Маркуса Брауна (24-2, 16 КО) и сохранил свои титулы. Бой в полутяжелом весе состоялся в канадском Монреале на арене Bell Centre.

36-летний Бетербиев с первых минут захватил инициативу в ринге, с каждым отрезком наращивая свое давление.

Развязка наступила в 9-м раунде, когда Маркус отказался вставать после очередного нокдауна.