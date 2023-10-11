'Не будет и точка'. Международную федерацию, которая издевалась над Украиной, вышвырнули из олимпийского спорта

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что на Олимпийских играх-2014 в Париже не будет бокса под эгидой Международной ассоциации бокса (IBA). 22 июня МОК лишил IBA, которую возглавляет россиянин Умар Кремлев, звания всемирной спортивной организации.

"В олимпийской программе бокса под эгидой IBA не будет – и точка. Мы дали им четыре года, но они не выполнили поставленные нами условия. То, как они выражают себя и ведут себя сейчас, не дает надежды на улучшение", – цитирует Inside the Games главу МОК.

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Бах добавил, что финансовая прозрачность и управление в IBA "ухудшаются", а судейство "не соответствует тем стандартам, которых можно ожидать от олимпийского вида спорта".

Как сообщал OBOZ.UA, в IBA наплевали на решение CAS о запрете на проведение выборов президента и переизбрали Кремлева. В результате ярый фанат диктатора Владимира Путина снял отстранение россиян от боксерских турниров и наложил санкции на Украину.

IBA запретила юниорской сборной нашей страны выступать под национальным флагом на чемпионате Европы. В ответ наша команда объявила бойкот и снялась с соревнований. Легендарный Александр Усик поддержал соотечественников и обратился к Кремлеву.

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