"Не будет драться". Названа опасность для Усика

Отец обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0, 22 КО) считает, что Александру Усику (19-0, 13 КО) не стоит драться с бывшим чемпионом Деонтеем Уайлдером (42-2-1, 41 KO). Джон Фьюри назвал бой украинца с 36-летним боксером из США "слишком опасным".

По мнению Фьюри-старшего с Уайлдером не будет драться никто из топовых супертяжей. В том числе и Усик и Джошуа.

"Я скажу вам, что никто не будет проводить поединок с Уайлдером. Украинский чемпион WBA, IBF, WBO и IBO не будет драться с Деонтеем, потому что это слишком опасно. Джошуа однозначно не пойдет по этому пути", – сказал Фьюри в интервью Youtube-каналу BT Sport Boxing, перевод которого приводит fightnews.info.

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Джон негативно оценивает вероятность победы ЭйДжея в реванше с Усиком.

"Что можно взять с британца? Его побили. Бросьте, давайте говорить откровенно. Посмотрев на войну двух мужчин, вы считаете, что Джошуа когда-нибудь выйдет против одного из них?", – задал риторический вопрос отец чемпиона IBF.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 сентября в Лондоне Усик сразился с Энтони Джошуа. Поединок завершился победой нашего соотечественника по очкам.

Сразу после поражения команда Джошуа активировала опцию реванша на второй бой с украинцем.

Позже Фьюри назвал неожиданный "стопроцентный" рецепт победы Джошуа над Усиком в реванше.

27 октября Джошуа для реванша с Усиком нашел нового тренера и рассказал, что сделал не так в первом бою с украинцем.

Позже известный американский промоутер Фрэнк Уоррен признался, что он располагает информацией, что именно говорил Анатолий Ломаченко во время боя Усика и Джошуа.