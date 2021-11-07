Названо условие, при котором Усик проиграет Джошуа в реванше

Бывший чемпион мира Тимоти Брэдли считает, что украинский чемпион WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик проиграет в реваншу Энтони Джошуа в том случае, если британец выйдет в ринг таким, каким он был во время боя с Владимиром Кличко. По мнению Брэдли проигранный поединок с Энди Руисом-младшим убил уверенность ЭйДжея.

Если Джошуа вернет ее, то победит такого бойца, как Усик. По мнению Брэдли, у Джошуа пропал "инстинкт убийцы", Американец считает, что что единственный способ для Джошуа что-либо изменить, это поговорить с самим собой.

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"Джошуа должен сказать себе: "Эй, как ты хочешь, чтобы тебя запомнили? Ты хочешь, чтобы последняя мысль людей о тебе была вот такой?. Где тот парень, который дрался с Кличко? Где он?", – заявил Тимоти в интервью Youtube-каналу FightHype.com, перевод которого приводит fightnews.info.

Брэдли предполагает, что в поединке с Усиком Джошуа очень боялся пропустить удар в ответ.

"ЭДжей не бил. Усик - более мелкий парень, он может резко ударить, но Джошуа необходимо действовать с позиции более крупного бойца. Казалось, что он большой парень с ментальностью маленького. Ему нужно изменить это", – добавил американский экс-чемпион.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 сентября в Лондоне Усик сразился с Энтони Джошуа. Поединок завершился победой нашего соотечественника по очкам.

Сразу после поражения команда Джошуа активировала опцию реванша на второй бой с украинцем.

Позже Фьюри назвал неожиданный "стопроцентный" рецепт победы Джошуа над Усиком в реванше.

27 октября Джошуа для реванша с Усиком нашел нового тренера и рассказал, что сделал не так в первом бою с украинцем.

Позже известный американский промоутер Фрэнк Уоррен признался, что он располагает информацией, что именно говорил Анатолий Ломаченко во время боя Усика и Джошуа.