'Настаиваем': легенда бокса выступил против пророссийской федерации, которая издевалась над украинцами

Бывший абсолютный чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин призвал Федерацию бокса Казахстана (ФБК) выйти из состава Международной боксерской ассоциации (IBA), которую возглавляет россиянин Умар Кремлев (настоящая фамилия – Лутфуллоев). Легенда мирового спорта отметил, что сейчас старается убедить руководителей ассоциации перейти в новую организацию World Boxing.

Видео дня

Об этом Головкин заявил в интервью информационному агентству Reuters. По его словам, главной целью поддержки World Boxing является желание сохранить бокс в программе Олимпийских игр, ведь Международный олимпийский комитет (МОК) исключил IBA из своего состава за постоянные нарушения и махинации.

"Мы пытаемся убедить федерацию бокса Казахстана присоединиться к World Boxing. Настаиваем и стараемся подтолкнуть к этому решению. Выбор остается за федерацией бокса Казахстана. Это будет их решение. Я не могу влиять на это процесс, поскольку не имею юридического влияния. Мы поддерживаем спортсменов, потому что хотим, чтобы бокс остался в олимпийской программе", – сказал Головкин.

Отметим, что World Boxing была создана по инициативе национальных федераций Британии, Нидерландов, Германии, Филиппин, Швеция и США. IBA, которая контролируется Россией и финансируется "Газпромом" в октябре 2022 года сняла отстранение россиян от боксерских турниров и наложила санкции на Украину.

Как сообщал OBOZ.UA, Умар Кремлев выдал феерический бред об альтернативной Олимпиаде, которая состоялась в Казани и якобы была организована по запросу всего мира.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!