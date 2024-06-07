Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев (настоящая фамилия – Лутфуллоев) выдал феерический бред о мировом значении так называемых Игр дружбы, которые Россия собиралась провести в нынешнем году как альтернативу ОИ-2024. Приспешник режима Владимира Путина также повторил пропагандистские нарративы о якобы политизации спорта.

Об этом Кремлев заявил в интервью телеканалу "Матч ТВ". Ярый фанат войны России против Украины и Z-патриот отметил, что "Игры дружбы" якобы проводятся по инициативе самих спортсменов, которые страдают из-за слабого финансирования турниров.

"Игры дружбы" захотел весь мир, учитывая ситуацию. Олимпийское движение не соответствует своим должностям и теряет доверие у мирового спорта. Сейчас спорт превратился в гладиаторские бои: князья и президенты шикуют, а спортсменов привозят как рабов, а потом увозят. Спортсмены деньги не получают. "Игры дружбы" созданы по зову самих спортсменов", – сказал Кремлев.

Ранее стало известно о том, что "Игры дружбы" в нынешнем году не будут проводиться, а Россия в очередной раз кинула своих спортсменов.

Как сообщал OBOZ.UA, Умар Кремлев обозвал предателями так называемых нейтральных российских спортсменов и потребовал от них сжечь олимпийские лицензии на Игры-2024 в Париже.

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