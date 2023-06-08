Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Николай Валуев назвал политическим решение исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) не признавать Международную федерацию бокса (IBA), которой руководит россиянин Умар Кремлев. Депутат Государственной думы неожиданно вспомнил о международных судах, решения которых страна-агрессор уже давно отказывается выполнять.

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Об этом Валуев заявил пропагандистскому информационному агентству ТАСС. Z-патриот, который яро поддерживает войну и убийства украинцев, потребовал от МОК справедливости и добавил, что IBA является "оппозиционной организацией", а ее непризнание неправомерно.

"Это неправомочное решение, чисто политическое. По всей видимости, они хотят признать оппозиционную организацию, но даже если они этого и не хотят, то их к этому склоняют. В сегодняшних реалиях IBA будет сложно отстоять свои права, нет никакой надежды – о справедливости международных судов сегодня говорить не приходится", – сказал Валуев.

Ранее IBA отказалась выполнять требования Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS), который запретил проводить выборы президента ассоциации. В результате ярый фанат диктатора Владимира Путина Кремлев был переизбран на свой пост, после чего снял отстранение россиян от боксерских турниров и наложил санкции на Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик назвал "вонючим империализмом" режим диктатора Владимира Путина. Кроме того, он признал россиян неизлечимо больными.