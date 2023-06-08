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"Надежды нет": Валуев заговорил о несправедливости из-за решения МОК по федерации, которая издевалась над Украиной

Александр Чеканов
Бокс
2 минуты
2,5 т.
'Надежды нет': Валуев заговорил о несправедливости из-за решения МОК по федерации, которая издевалась над Украиной

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Николай Валуев назвал политическим решение исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) не признавать Международную федерацию бокса (IBA), которой руководит россиянин Умар Кремлев. Депутат Государственной думы неожиданно вспомнил о международных судах, решения которых страна-агрессор уже давно отказывается выполнять.

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Об этом Валуев заявил пропагандистскому информационному агентству ТАСС. Z-патриот, который яро поддерживает войну и убийства украинцев, потребовал от МОК справедливости и добавил, что IBA является "оппозиционной организацией", а ее непризнание неправомерно.

Валуев Кремль

"Это неправомочное решение, чисто политическое. По всей видимости, они хотят признать оппозиционную организацию, но даже если они этого и не хотят, то их к этому склоняют. В сегодняшних реалиях IBA будет сложно отстоять свои права, нет никакой надежды – о справедливости международных судов сегодня говорить не приходится", – сказал Валуев.

Кремлев Путин
"Надежды нет": Валуев заговорил о несправедливости из-за решения МОК по федерации, которая издевалась над Украиной

Ранее IBA отказалась выполнять требования Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS), который запретил проводить выборы президента ассоциации. В результате ярый фанат диктатора Владимира Путина Кремлев был переизбран на свой пост, после чего снял отстранение россиян от боксерских турниров и наложил санкции на Украину.

"Надежды нет": Валуев заговорил о несправедливости из-за решения МОК по федерации, которая издевалась над Украиной

Как сообщал OBOZREVATEL, объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик назвал "вонючим империализмом" режим диктатора Владимира Путина. Кроме того, он признал россиян неизлечимо больными.

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