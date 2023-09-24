На Ривненщине попрощались с известным украинским боксером, погибшим на войне с Россией

В пятницу, 22 сентября, в Свято-Михайловском храме села Великий Житин Ривненской области в последний путь провели известного украинского боксера Андрея Огородника, который носил позывной "Соник". Андрей служил в звании старшего лейтенанта.

Выпускник Волынского областного военного лицея 2016 года воевал в элитном спецподразделении "Альфа и 16 сентября погиб во время боев с российскими оккупантами.

Огородник свою профессиональную карьеру начинал в Ривном. Особенно успешным для атлета выдался 2018 год, когда он и выиграл национальный Кубок в категории до 52 кг и стал бронзовым призером чемпионата Украины среди мужчин до 22 лет, который проходил в Мариуполе.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в боях в Донецкой области погиб боксер и мастер спорта из "Полесских волков".

Также свою жизнь за Украину отдал чемпион Европы по боксу, который погиб в боях под Кременной, "отдавая должок" россиянам. А дома его ждала маленькая дочь.

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