Модель с 17-м размером груди сделала предложение по реваншу Усик – Фьюри

Известная украинская модель Мила Кузнецова предложила вынести один из чемпионских поясов владельца титулов WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (22-0, 14 КО) в его бою-реванше с британцем Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО). 36-летняя киевлянка обладает крупнейшим размером груди в стране (17).

Видео дня

Кузнецова призналась, что увлеклась боксом 4 года назад. когда посетила музей братьев Кличко и увидела чемпионские пояса Виталия и Владимира. С тех пор следит и за боями Усика.

"Уверена, это вызвало бы дополнительный ажиотаж и среди тысяч зрителей в Рияде, и среди миллионов телезрителей по всему миру", – прокомментировала модель свое предложение в интервью Чемпиону.

Кроме того Мила предложила монетизировать это право, а вырученные средства направить на проекты фонда Усика или на помощь ВСУ.

"В 2010 году фонд Кличко во время гала-вечера на аукционе продал лот с выносом чемпионского пояса Владимира. Его за 350 тысяч евро приобрел президент киевского Динамо Игорь Суркис. Почему бы сейчас не сделать что-то похожее? Уверена, если выставить такой лот, его приобретут за гораздо большую сумму", – предложила Кузнецова.

Недавно Мила в интервью OBOZ.UA рассказала, как реагирует на комплименты и комментарии хейтеров, чем зарабатывает на жизнь и сколько тратит. А также призналась, не страшно ли ей быть другой.

Напомним, что в первом поединке Усик победил Фьюри раздельным решением судей – 114:113, 113:114, 115:112 – и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Через месяц после боя украинец был вынужден отказаться от пояса Международной федерации бокса (IBF), за который 21 сентября подерутся Энтони Джошуа (26-3, 23 КО) и Даниель Дюбуа (21-2, 20 КО).

Фьюри и Усик проведут реванш 21 декабря. Уже известны фантастические призовые за второй поединок боксеров.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!