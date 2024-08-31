Обладательница самой большой груди Украины. Чем зарабатывает Мила Кузнецова, сколько тратит и почему скрывает личную жизнь

Киевлянка Мила Кузнецова – рекордсменка Книги рекордов Украины. Она обладательница крупнейшего бюста в стране – модель плюс-сайз имеет 17-й размер груди.

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В интервью OBOZ.UA популярный блогер (почти 800 тысяч подписчиков в Instagram) рассказала, как реагирует на комплименты и комментарии хейтеров, чем зарабатывает на жизнь и сколько тратит. А также призналась, не страшно ли ей быть другой.

"Быть такой, как все, – такое желание у меня было только в школе, – рассказывает Мила Кузнецова, которая родилась и выросла в Полтавской области. – Уже подростком я очень отличалась от других девушек. Помню, когда впервые пришла покупать белье, обратилась к продавщице: "Дайте мне первый размер". А она: "Девушка, вам нужен третий или четвёртый". У меня уже тогда была большая грудь. И я всячески пыталась это скрыть. Широкие кофты, свитера, футболки… Не было ни одной вещи, которая хоть как-то очерчивала бы фигуру".

"Я очень стеснялась чрезмерного внимания к своему телу, – продолжает Мила. – А мама со мной не говорила об этом. Не рассказывала, что такие формы – это нормально. Откровенных женских разговоров у нас не было. Но я не обвиняю и не обижаюсь, потому что такие отношения между родителями и детьми были скорее нормой, чем исключением. Растет ребенок, и растет себе. Родители много работали. Папа – механик, сейчас на пенсии, но продолжает трудиться на местном автотранспортном предприятии. Мама была начальником финансового управления города. В молодости очень много времени отдавала учебе. Поэтому меня даже в садик отдали в девять месяцев. Вместе с детским манежем".

"У меня есть брат, старше на семь лет. И мы в детстве, как говорится, бились до первой крови. И только начинали драться, в комнату залетала мама с веником. И не разбиралась, кто виноват. Выходит, мне доставалось с обеих сторон (смеется). Когда брат уходил в армию – это для меня был праздник. Радовалась, что останусь дома одна. А сейчас мы очень хорошо ладим. Если нужно позвонить кому-то из родных за советом, первым, чей номер наберу, будет он. Потом – мама".

"Своей фигурой я обязана совсем не ей, – говорит Мила. – Такой, как я, была сестра моего дедушки по линии папы. Я ее не застала, потому что она рано умерла. Но родственники говорят: мы одна в одну. Мама значительно ниже меня ростом, но она тоже очень красивая. Мы схожи с ней лицами. Гордятся ли родители тем, что их дочь популярна? Вслух этого не высказывают, но знаю, что радуются за меня. Мы с мамой созваниваемся если не каждый день, то через день точно. Вот вчера возвращалась со светского мероприятия. Она по телефону: "А что там? А кто был?" Обычно рассказываю немного – не люблю хвастаться даже перед близкими".

Мила Кузнецова уже много лет проживает в Киеве, куда переехала из Лубен: "Некоторое время жила очень спокойно, а затем начались всевозможные конкурсы, светские мероприятия. Меня приметили в соцсетях, начали приглашать, потому что очень колоритно, а иногда – провокационно выгляжу в кадре".

В 2019 году Кузнецова победила в конкурсе Miss Ukraine plus size, получив путевку на мировой конкурс красоты в этой категории, проходивший на острове Сент-Винсент в Карибском море: "После посчитала – оказалось, потратила на поездку пять с половиной тысяч долларов. Слава Богу, они у меня были, не пришлось одалживать. Но не жалею, что согласилась ехать. У меня еще с детства была такая мечта. Вспоминаю, как смотрю маленькой телевизор (а я пышненькой была тогда) и думаю: "Вот бы когда-нибудь принять участие в подобном конкурсе". А потом пошел один, второй, третий".

Некоторое время Мила работала в столице помощником юриста (Кузнецова получила экономическое и юридическое образование. – Ред.), а сейчас основные доходы имеет с блогерства, а также снимается как модель. Есть приглашения к сотрудничеству и от известных артистов. Последняя работа – съемки в клипе певца EL Кравчука. Сколько заработала, публично объявлять не хочет: "Скажу так: какую сумму назвала, такую и заплатили. Со мной не торговались, согласились на все условия. EL Кравчук – очень хороший человек. Раньше мы с ним не были знакомы лично, а теперь – подружились. Вспоминаю сейчас о нем – аж настроение поднимается. Также работала с Олегом Собчуком, лидером группы "Скай", Геннадием Ветром, блогером Олегом Машуковским".

На вопрос, сколько зарабатывает в месяц, Кузнецова отвечает, что какую-то конкретную сумму назвать не может: "Иногда до тысячи долларов, и даже гораздо больше, но может быть и пятьсот. И этого тоже хватает, потому что у меня есть собственное жилье".

О своей квартире в столице начала думать с тех пор, как сюда переехала: "Сначала снимала, но всегда хотелось иметь что-то свое – пусть даже крошечное, пусть под Киевом. И я начала копить деньги. А потом продала квартиру в Лубнах и поняла, что мне хватает даже на двухкомнатную. Ходила на просмотр более полугода – все не то. А потом зашла в одно жилище – и сердце ёкнуло: это мое. Очень тихий район, высокий потолок, арки, два балкона, большой коридор. Более десяти лет я являюсь хозяйкой этой квартиры".

Собственное жилье – одна из причин, почему Мила с началом российского вторжения приняла решение не покидать Киев: "А как мой дом? Нет, я не могла его оставить. Мне сейчас так же тяжело, как и всем, – над головой летают ракеты, сижу без света, пропускаю через себя тревожные новости, потери. Но я дома. А за границей... Большая благодарность от нас, украинцев, всем, кто нам помогает, но это не моя жизнь – она мне чужда. Очень многие мои друзья уехали в европейские страны. И все хотят домой по той же причине – другой менталитет и образ жизни. Рассказывали, что после 10 вечера в Германии в туалете воду даже нельзя сливать, потому что соседи могут вызвать полицию из-за шума".

Мила Кузнецова говорит, что не любит рассказывать публично о личной жизни, но уверяет, что с этим у нее все хорошо: "Всех, кто переживает за меня, хочу утешить – у меня все отлично. Мечтаю ли о детях? Я не исповедую субкультуру сознательной бездетности, не чайлдфри, люблю детей. Однако, пока идет война, мечты о них откладываю до лучших времен. Сейчас я просто живу, работаю, много общаюсь, в том числе – и с подписчиками в соцсетях".

Блогер признается, что кроме положительных комментариев под своими постами имеет и хейтерские отзывы: "Лучший комплимент, который я слышала, что у меня красивые большие глаза (смеется). Я же понимаю, что речь совсем о другом, но нравится, что выражают любезность культурно. А вульгарные комплименты не выношу, однако уже научилась не реагировать на это бурно. И на хейт – тоже. Это не с*ськи, а молокозавод? Ой, я вас прошу! Меня не затрагивают такие "шпильки".

"Признаюсь, заметила такую особенность: почему-то самое обидное пишут женщины. Самое неприятное: "Бедная ты девушка!" Мол, от добра тебе пишу, потому что только представить могу, как страдает спина, наверное, и спать из-за такой большой груди удобно не удается. Вы серьезно? Я прекрасно себя чувствую, хорошо сплю, нет болей в спине. Да, из-за особенностей фигуры не могу бегать и прыгать, но много двигаюсь, увлекаюсь велосипедным спортом. А еще – правильно подбираю белье".

"Заказываю в Великобритании, потому что в Украине такого не шьют, – продолжает Мила. – Но с началом большой войны зарубежная компания прекратила доставку посылок. Поэтому последний мой заказ проехал несколько стран. Я оформила его на адрес подруги в Германии, а она переупаковала и уже передала в Украину. В целом у меня очень много белья. В свое время покупала все, что мне более или менее подходило, потому что застала годы, когда это было дефицитом. Потом научилась подбирать, чтобы ничего не давило, не терло, но все равно продолжаю покупать много. Кое-что просто хранится дома, уже не ношу, потому что грудь продолжает расти. Кстати, я очень тщательно за ней ухаживаю. У меня кремов для груди даже больше, чем для лица".

Мила признается, что испытывает определенные трудности с выбором не только белья, но и одежды: "Я люблю свои формы, не хочу надевать на них мешки, поэтому прибегаю к уловкам. Покупаю вещи, несу портнихе, а она мне вырезает хорошенькие декольте".

Блогер Кузнецова признается, что имеет свою страницу в соцсети ОnlyFans (платформа для продажи эротического контента. – Ред.): "Но я почти ее не веду. У меня нет в интернете ни одной голой фотографии, только снимки в белье. Потому этот сервис практически не приносит мне денег. Вижу там девчонок, которые постят все, что только можно. У меня табу на такого рода творчество, как-то стыдно, вот честно. Многие меня знают, не могу себе представить, что будут сидеть, рассматривать".

К чрезмерному вниманию к своей пышной красоте Кузнецова относится благосклонно: "Мне нравится наблюдать за реакцией людей. Иногда мы даже делаем так: я иду по улице, а сзади – мои знакомые. Потом, смеясь, рассказывают, что можно снимать фильмы – так удивленно реагируют люди. А кто-то может воскликнуть: "Силикон!" Меня это не оскорбляет, потому что знаю, что у меня все натуральное. Для внесения в Книгу рекордов страны я проходила специальное медицинское обследование, это было обязательным условием".

"Знаете, мне кажется, что кайфовать от жизни можно в любом весе, в любом возрасте, с любыми особенностями фигуры. И наверное, ко мне большинство окружающих относятся благосклонно еще и потому, что имею легкий характер, у меня нет никаких хныков. Я сама ненавижу, когда люди жалуются, транслируют негатив. Люблю тех, кто идет с улыбкой по жизни, как я", – добавляет Мила Кузнецова.

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