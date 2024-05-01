Месть РФ: боксера из Грузии дисквалифицируют за то, что его не смогли подкупить россияне

Генеральный секретарь Европейской конфедерации бокса (EUBC) россиянин Кирилл Щекутьев заявил о неизбежной дисквалификации грузина Лаши Гурули после того, как тот обвинил представителей РФ в попытке подкупа на континентальном первенстве. Функционер с громкими словами о "чистом спорте" уже назвал спортсмена виновным в скандале.

Интересно, что такое заявление Щекутьев сделал в эфире пропагандистского телеканала "Матч ТВ", особо не скрывая, что судьба Гурули не зависит от объективного расследования. Россиянин также возмутился тем, что грузинский боксер отказался фотографироваться рядом с соперниками из страны-агрессорки на церемонии награждения.

"EUBC будет проводить проверку заявлений грузинского боксера относительно попытки дать ему денег, а также в целом его неспортивного поведения во время церемонии награждения. Хочется отметить, что во время чемпионата мира в Ташкенте он вел себя точно так же. Это еще раз показывает его не как спортсмена, а как блогера и шоумена. Мы за чистый спорт. Поэтому, скорее всего, по решению этической комиссии EUBC к нему будут применены самые серьезные санкции, вплоть до дисквалификации", – сказал Щекутьев.

Отметим, что EUBC входит в состав Международной федерации бокса (IBA), которую возглавляет россиянин Умар Кремлев (настоящая фамилия – Лутфуллоев). Что интересно, Щекутьев сменил именно Кремлева на посту генерального секретаря Федерации бокса России.

Как сообщал OBOZ.UA, гимн России был прерван на церемонии награждения в честь победы Юлии Чумгалаковой на чемпионате Европы по боксу в Белграде.

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