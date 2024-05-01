Грузинский боксер обвинил россиян в попытке подкупа перед финалом ЧЕ. Он снялся с боя

Грузинского боксера Лашу Гурули пытались подкупить перед финальным боем с россиянином Тарханом Идиговым на чемпионате Европы в весовой категории до 67 килограмм. После получения категорического отказа сдать поединок представители РФ, похоже, дали взятку судьям.

Об этом сам Гурули рассказал в интервью авторитетному порталу Inside The Games. Грузинский спортсмен отметил, что судьи несправедливо отдали российскому боксеру победу в первых двух раундах, хотя тот их проиграл. В итоге Лаша отказался выходить на третий раунд.

"Накануне боя нам предложили крупную сумму денег. Они не хотели, чтобы я выходил на ринг. Когда они получили отказ, то заявили, что будут всеми силами добиваться победы в этом поединке. Моя стратегия заключалась в том, чтобы работать на расстоянии – я хотел избежать размена ударами. Очевидно, что россиянин проиграл первый раунд – я и не думал, что могут быть другие варианты, но судьи все равно отдали преимущество ему. Во втором раунде я работал по-другому. Отрезок получился близким, но я считал себя победителем. Судьи снова отдали раунд сопернику, и тогда мне все стало понятно", – сказал Гурули.

Напомним, российский боксер Имам Хатаев (6-0, 6 КО) выступит в андеркарте шоу 12 мая в австралийском Перте, главным событием которого станет чемпионский бой между Василием Ломаченко (17-3, 11 КО) и Джорджем Камбососом (21-2, 10 КО).

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