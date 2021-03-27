Мексиканский боксер отправил соперника в "нокаут месяца". Видео

Мексиканский боксер Эдвин Паломарес (14-3-1 , 5 КО) добыл эффектную победу над соотечественником Сезарем Рамиресем (18-5).

Поединок во втором легчайшем весе прошел в Халиско (Мексика) и завершился досрочно. 24-летний Паломерас уверенно вел бой, демонстрируя отличную точность ударов. Рамирес несмотря на то, что много пропускал, держался на ногах. Развязка наступила в 10-м раунде.

В какой-то момент Рамирес "зевнул" правый боковой, который отправил его в убийственный нокаут. Побежденный мексиканец долго лежал на канвасе и не мог прийти в себя.

В сети этот нокаут окрестили "нокаутом месяца".

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский боксер первого полусреднего дивизиона добыл эффектную победу над до этого небитым бойцом из Германии Йоаном Ликом (6-1, 0 КО).

Встреча в рамках шоу от K2 Promotions прошла на ринге ТРЦ "Терминал" в Броварах и завершилась нокаутом в первом раунде.