Мексиканський боксер відправив суперника у "нокаут місяця". Відео

Максим Іншаков Бокс 15:24, 27.03.2021 Оновлено: 15:54, 27.03.2021

Мексиканський боксер Едвін Паломарес (14-3-1, 5 КО) здобув ефектну перемогу над співвітчизником Сезарем Раміресом (18-5).

Поєдинок у другій найлегшій вазі вiдбувся у Халіско (Мексика) і завершився достроково. 24-річний Паломерас упевнено вів бій, демонструючи відмінну точність ударів. Рамірес, незважаючи на те, що багато пропускав, тримався на ногах. Розв'язка настала в 10-му раунді.

У якийсь момент Рамірес пропустив правий бiчний, який відправив його у вбивчий нокаут. Переможений мексиканець довго лежав на канвасi й не міг прийти до тями.

У мережі цей нокаут охрестили "нокаутом місяця".

Як повідомляв OBOZREVATEL, український боксер першої напівсередньої ваги здобув яскраву перемогу над небитим бійцем із Німеччини Йоаном Лiком (6-1, 0 КО).

Зустріч у межах шоу від K2 Promotions вiдбулася на рингу ТРЦ "Термінал" у Броварах і завершилася нокаутом у першому раунді.

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